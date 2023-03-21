Amazon объявила об увольнении 9 тыс. человек в ближайшие недели

Вашингтон, , 01:01 — REGNUM Американская компания по онлайн-продажам товаров и услуг Amazon объявила о планах сократить штат сотрудников на 9 тыс. человек. Об этом 20 марта сообщает агентство Bloomberg.

Amazon Mike Mozart

Как уточнил изданию генеральный директор онлайн-ретейлера Энди Джесси, массовое увольнение намечено на ближайшие недели. В первую очередь будут сокращены сотрудники центра обработки данных подразделения Amazon Web Services, отвечающего за оказание услуг в сфере облачных вычислений.

Отмечается, что Amazon планировал сократить около 18 тыс. сотрудников. В течение последних двух лет в компании был увеличен штат работников почти в два раза в связи с повышением спроса на онлайн-услуги, который был спровоцирован пандемией коронавируса и связанными с ним санитарными ограничениями. После отмены ограничений доходы компании стали снижаться.

Напомним, компания Amazon была основана Джеффом Безосом в 1994 году. Изначально компания являлась интернет-магазином по продаже книг, позднее ассортимент товаров был существенно расширен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным американского журнала Forbes, основатель Amazon Безос вошёл в пятёрку миллиардеров-неудачников 2022 года. Акции его корпорации снизились за год на 50%, бизнесмен обеднел на $85 млрд.

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