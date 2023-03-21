В Сети ответили иронией на видеоотчет канадских властей о военной помощи Украине

Оттава, , 00:39 — REGNUM Министр обороны Канады Анита Ананд разместила в своем микроблоге видеозапись с погрузкой в грузовой самолет бронированной ремонтно-эвакуационной машиной Bergepanzer 3, которую канадские власти пообещали Украине. Интернет-пользователи стали оставлять иронические комментарии под сообщением главы минобороны. Они обратили внимание, что Оттава передает Киеву всего одну такую бронемашину.

Канада ankakay

«Канада отправила всего одну машину? Как мило», — написал пользователь Эдвин де Леон. Другой комментатор пошутил ему в ответ, что это всё, чем владеют канадские военные.

Пользователь с именем Suaerp задался вопросом, не был ли арендован Bergepanzer 3 в каршеринг. Комментатор Льюис Уитроу выразил мнение, что бронемашину «всё равно придется менять на новую», поскольку она «будет уничтожена Россией или сгниет на складе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Канада отправила Украине новую военную технику, в том числе вторую партию танков Leopard 2. Всего Киеву было обещано восемь таких бронемашин. При этом первые четыре танка Оттава перебросила в Польшу еще в феврале.