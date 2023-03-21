Боррель потребовал от Тель-Авива дезавуировать слова израильского министра о палестинцах

Тель-Авив, Израиль, , 01:07 — REGNUM Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель назвал неприемлемыми высказывания министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича о палестинском народе. Об этом Боррель заявил 20 марта, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.

Жозеп Боррель European Parliament

Находящийся в Париже Смотрич 19 марта назвал палестинцев несуществующим народом, искусственно созданным не более 100 лет назад.

Боррель призвал израильское правительство дезавуировать слова Смотрича. По мнению Борреля, подобное заявление является неуважительным, неправильным, опасным и контрпродуктивным.

Напомним, что предыдущее высказывание Смотрича о необходимости полного уничтожения палестинского города Хувара вызвало большой скандал.

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