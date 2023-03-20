Вашингтон, 21 марта, 2023, 00:12 — ИА Регнум. Объем военной помощи Украине со стороны США с начала работы администрации во главе с действующим американским президентом Джо Байденом составил $33,2 млрд, 20 марта сообщается на сайте Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Отмечается, что с начала специальной военной операции России Киев получил от Вашингтона более чем $32,5 млрд в рамках указанной поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что расходы США на военную помощь Украине составили $45 млрд.

В начале марта 2023 года газета The Wall Street Journal написала о том, что американские власти обязались направить ВСУ в течение года артиллерию, ракеты, радарные системы, патроны и другое вооружение на общую сумму в $30 млрд. В списке поставок также оказались более 200 вертолетов и танков.