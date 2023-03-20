Тель-Авив, Израиль, 21 марта, 2023, 00:27 — ИА Регнум. Государственный департамент США пока не успел ознакомиться с вызвавшим скандал заявлением министра иностранных дел Израиля Бецалеля Смотрича о том, что палестинского народа не существует. Об этом сообщил 20 марта представитель внешнеполитического ведомства Ведант Патель на встрече с журналистами.

U.S. Embassy Tel Aviv Бецалель Смотрич (слева)

«Я не видел конкретно этих комментариев», — сказал Патель.

Панарабский телеканал Al-Jazeera опубликовал видео и цитаты выступления израильского министра во время его визита во Францию. В частности, Смотрич заявил, что палестинского народа не существует и что он является вымышленным изобретением, возраст которого не превышает 100 лет.

Напомним, что ранее Смотрич уже делал скандальные заявления. Так, он призвал уничтожить палестинский город Хувара, «стерев его с лица земли».