Глава Крыма Аксёнов сообщил о работе ПВО над Джанкоем, есть раненый

Симферополь, , 23:59 — REGNUM Система противовоздушной обороны (ПВО) отработала в районе Джанкоя в Республике Крым. Об этом 20 марта сообщил глава региона Сергей Аксенов в своём телеграм-канале.

Сергей Аксёнов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. К сожалению, один человек ранен. На место выехал заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Николаевич Михайличенко. Последствия сейчас оцениваются, будут приняты решения о компенсациях. Нахожусь на рабочем месте, координирую работу всех ведомств», — уточнил Аксенов.

Глава Крыма призвал доверять только проверенным источникам информации и отметил, что будет дальше сообщать о ситуации в Джанкое.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские системы ПВО засекли и сбили беспилотник над Сакским районом Крыма.

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