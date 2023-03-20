Москва, 20 марта, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Решение ситуации, возникшей после фотографии с эстонскими футболистами, потребует времени, заявил главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин 20 марта в интервью YouTube-каналу «Фабрика футбола».

Светлана Бекетова Валерий Карпин

«У меня и сейчас присутствуют мысли, что этот мир сошел с ума. Касаясь конкретно этой ситуации в Эстонии, в конце концов, всё вернется на круги своя, должно время какое-то пройти. У кого-то крыша встанет на место, у кого-то всё равно не встанет. Это жизнь, переживали и не такие вещи», — сказал он.

Напомним, речь идет о скандале, который начался после того, как 31 декабря бывший футболист сборной Эстонии Андрей Степанов разместил в социальных сетях фотографию из ресторана, где находились Карпин, а также помощник главного тренера сборной Эстонии Андрес Опер, капитан команды Константин Васильев и полузащитник эстонской сборной Сергей Зенев.

После этого организация болельщиков MTU Jalgpallihaigla и министерство культуры Эстонии обрушились с критикой на участников этой встречи. Эстонский футбольный союз в ответ разослал совместное заявление Васильева, Зенева и Опера, в котором они принесли свои извинения за фотографию.