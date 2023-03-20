Директор Пушкинского музея Марина Лошак намерена уволиться по собственному желанию

Москва, , 23:44 — REGNUM Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) Марина Лошак написала заявление на увольнение с должности по собственному желанию. Об этом 20 марта сообщает РБК.

Директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным РБК, Лошак, скорее всего, освободит занимаемый пост, а должность директора музея займёт Елизавета Лихачева, с 2017 года руководившая Музеем архитектуры имени А. В. Щусева. Уточняется, что контракт Лошак истекает 2 апреля.

Официальных подтверждений от Минкультуры и пресс-службы Пушкинского музея на настоящий момент не получено. Также отмечается, что Лихачёва отказалась комментировать информацию о её возможном назначении на пост директора Пушкинского музея.

Напомним, Марина Лошак занимает пост директора Пушкинского музея с 1 июля 2013 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в феврале текущего года директор Пушкинского музея (ГМИИ) Марина Лошак опровергла появившиеся в Сети сообщения о своём уходе с занимаемой должности.

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