Москва, 20 марта, 2023, 23:44 — ИА Регнум. Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) Марина Лошак написала заявление на увольнение с должности по собственному желанию. Об этом 20 марта сообщает РБК.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак

По данным РБК, Лошак, скорее всего, освободит занимаемый пост, а должность директора музея займёт Елизавета Лихачева, с 2017 года руководившая Музеем архитектуры имени А. В. Щусева. Уточняется, что контракт Лошак истекает 2 апреля.

Официальных подтверждений от Минкультуры и пресс-службы Пушкинского музея на настоящий момент не получено. Также отмечается, что Лихачёва отказалась комментировать информацию о её возможном назначении на пост директора Пушкинского музея.

Напомним, Марина Лошак занимает пост директора Пушкинского музея с 1 июля 2013 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в феврале текущего года директор Пушкинского музея (ГМИИ) Марина Лошак опровергла появившиеся в Сети сообщения о своём уходе с занимаемой должности.