Украинские власти закрывают доступ в пещеры с мощами святых в Киево-Печерской лавре

Киев, , 23:49 — REGNUM Власти Украины с 21 марта запретят доступ в пещеры Киево-Печерской лавры, где хранятся мощи святых. Об этом сообщил 20 марта председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) в телеграм-канале УПЦ.

Киево-Печерская лавра Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам митрополита, в адрес монастыря от руководства Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» поступило письмо с сообщением о том, что 21 марта доступ к ближним и дальним пещерам музеем будет прекращен из-за работы комиссии, которая будет определять уровень сохранности «культурных ценностей». Также в связи с этим прекращается доступ к Крестовоздвиженскому храму, Аннозачатиевскому храму и храму в честь Собора Всех преподобных Печерских (Тёплому храму).

Митрополит отметил, что закрытие пещер заповедником без предупреждения является беспрецедентным проявлением ограничения прав украинских верующих, которые в эти дни массово едут из разных регионов в надежде поклониться Киево-Печерским святыням.

Напомним, что руководство заповедника 10 марта направило монахам лавры требование покинуть занимаемые здания. В настоящее время монахи покидают монастырь и вывозят оттуда свои вещи.

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