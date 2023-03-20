Посольство России: Дания подливает масла в огонь, увеличивая военную помощь Украине

Копенгаген, , 23:32 — REGNUM Дания «подливает масла в огонь» через увеличение военной помощи Украине, написало 20 марта в своем телеграм-канале посольство России в Копенгагене.

Дания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Дания продолжает подливать масла в огонь конфликта на Украине, наращивая военную помощь киевскому режиму и обучая сотни украинских военных на датской земле», — сказано в тексте.

Российские дипломаты отмечают, что такие шаги противоречат международным правилам торговли оружием, запрещающим поставки вооружений в зону боевых действий. Кроме того, в посольстве добавили, что подобная деятельность датской стороны ведет к эскалации конфликта и увеличению вероятности прямого столкновения НАТО с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта правительство Дании объявило о создании фонда помощи Украине. Объем финансирования должен составить 7 млрд датских крон (более $1 млрд), из которых 5,4 млрд крон ($776 млн) будут направлены на военную поддержку Киева.