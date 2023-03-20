В Эстонии российский кинофильм «Чебурашка» признали развлекательным и одобрили для показа

Таллин, , 23:18 — REGNUM Российский кинофильм для детей «Чебурашка» вышел в прокат в Эстонии после одобрения министерством культуры. Об этом 20 марта сообщил новостной портал Delfi.

Чебурашка Цитата из х/ф «Чебурашка». Реж. Дмитрий Дьяченко. Россия 2023

Как пояснил советник по аудиовизуальным и цифровым вопросам министерства культуры Карло Функ, несмотря на то, что в фильме заняты актёры, одобряющие российскую спецоперацию на Украине, фильм был признан развлекательным, хотя у министерства культуры и были сомнения в целесообразности его проката на территории Эстонии.

«Но поскольку фильм не несет явных идеологических посылов, желание Apollo (сеть кинотеатров в Эстонии) предоставить развлекательный контент для русскоязычных детей вполне понятно. Министерство культуры не видит оснований для ограничения репертуарного выбора операторов кинотеатров в данном случае», — указал Функ.

Стоит отметить, что в Эстонии не допускаются к официальному прокату любые кинофильмы, в которых будет усмотрена поддержка «политики Кремля». Детские и семейные кинофильмы, к которым относится и «Чебурашка», часто становятся поводом для дискуссий. В частности, «Чебурашка» вызвал споры из-за того, что сыгравшие в нём актёры Сергей Гармаш и Фёдор Добронравов поддерживают действия России на территории Украины. По мнению эстонских чиновников, данный момент «вызывает сожаление».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кассовые сборы фильма «Чебурашка» в российском прокате превысили шесть миллиардов рублей.

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