Постпред РФ при ООН Небензя: Россия вернет детей на Украину, когда там будет безопасно

Нью-Йорк, США, , 23:13 — REGNUM Российские власти готовы вернуть украинских детей на Украину, когда на территории этой страны возникнут безопасные условия, заявил 20 марта постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на брифинге.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

Так он ответил на вопрос журналистов о том, собирается ли Россия возвращать детей.

«Когда условия будут безопасными — конечно, почему нет?» — сказал дипломат.

Постпред отметил, что Россия эвакуировала этих детей, желая «уберечь их от опасности, которую могут представлять боевые действия». Небензя также подчеркнул, что проблема о якобы «привезенных насильно в РФ» детях абсолютно раздута.

Дипломат добавил, что примерно 6 апреля Россия намерена провести неформальное заседание Совета Безопасности ООН по указанному вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря стало известно, что на Украине детей готовили к террористическим атакам и обучали изготавливать самодельные взрывные устройства. Кроме того, несовершеннолетние играли в настольные игры, пропагандирующие нацизм.