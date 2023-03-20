У границ России над Балтийским морем обнаружены два бомбардировщика ВВС США

Москва, , 22:49 — REGNUM Две воздушные цели, выполнявшие полёт в направлении государственной границы Российской Федерации, были замечены над Балтийским морем. Об этом 20 марта сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

ВВС США Иван Шилов © ИА REGNUM

Воздушные цели были классифицированы как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США.

В воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных по ПВО сил Западного военного округа с целью идентификации и недопущения нарушения госграницы России. Экипаж российского истребителя занял установленную зону дежурства в воздухе.

«После удаления иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ не допущено», — уточнили в Минобороны РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в день визита Си Цзиньпина в Россию в Балтийском море был замечен стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США, способный нести на борту ядерные вооружения, направлявшийся в сторону России.

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