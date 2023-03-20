София, 20 марта, 2023, 22:46 — ИА Регнум. Почта Болгарии решила приостановить отправку всех видов посылок в Россию и Белоруссию на фоне скопления почты в транзитном аэропорту, 20 марта сообщается на сайте компании.

(сс) freestocks.org Посылка

Отмечается, что проблема возникла из-за «сокращения возможностей транспортировки».

«Болгарская почта временно прекращает прием всех видов посылок в Россию и Белоруссию из-за уменьшения возможностей транспортировки, что привело к скоплению почты в транзитном аэропорту», — сказано в сообщении.

В компании также уточнили, что о восстановлении операций будет объявлено дополнительно через официальные информационные ресурсы организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта государственное предприятие Lietuvos pastas («Почта Литвы») объявило о приостановке приема бандеролей и посылок, отправляемых в Россию. В компании объяснили свое решение тем, что пока не разобрались, как передавать информацию, которую стали требовать латвийские власти.