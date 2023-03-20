Вашингтон считает, что Си Цзиньпин видит в Путине потенциального союзника в противостоянии США

Пекин, , 22:51 — REGNUM Отношения между Москвой и Пекином стали более тесными, заявил 20 марта координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на встрече с журналистами.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По мнению Кирби, расцвет отношений Росии и Китая пришёлся на недавнее прошлое.

«Эти две страны стали ближе», — сказал Кирби.

Москве и Пекину, сказал Кирби, не нравится «лидерство США в мире».

»… Китай оспаривает лидерство США по всему миру. И президент Си Цзиньпин видит в президенте Путине потенциального союзника в рамках этих усилий», — отметил Кирби.

Напомним, что Си Цзиньпин прибыл в Москву с трёхдневным визитом. Встреча Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным продолжалась несколько часов.

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