Пекин, 20 марта, 2023, 22:51 — ИА Регнум. Отношения между Москвой и Пекином стали более тесными, заявил 20 марта координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на встрече с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

По мнению Кирби, расцвет отношений Росии и Китая пришёлся на недавнее прошлое.

«Эти две страны стали ближе», — сказал Кирби.

Москве и Пекину, сказал Кирби, не нравится «лидерство США в мире».

»… Китай оспаривает лидерство США по всему миру. И президент Си Цзиньпин видит в президенте Путине потенциального союзника в рамках этих усилий», — отметил Кирби.

Напомним, что Си Цзиньпин прибыл в Москву с трёхдневным визитом. Встреча Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным продолжалась несколько часов.