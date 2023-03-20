Белый дом: Россия и Китай стали ближе друг к другу
Вашингтон считает, что Си Цзиньпин видит в Путине потенциального союзника в противостоянии США
Пекин, 20 марта, 2023, 22:51 — ИА Регнум. Отношения между Москвой и Пекином стали более тесными, заявил 20 марта координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на встрече с журналистами.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин и Си Цзиньпин
По мнению Кирби, расцвет отношений Росии и Китая пришёлся на недавнее прошлое.
«Эти две страны стали ближе», — сказал Кирби.
Москве и Пекину, сказал Кирби, не нравится «лидерство США в мире».
»… Китай оспаривает лидерство США по всему миру. И президент Си Цзиньпин видит в президенте Путине потенциального союзника в рамках этих усилий», — отметил Кирби.
Напомним, что Си Цзиньпин прибыл в Москву с трёхдневным визитом. Встреча Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным продолжалась несколько часов.