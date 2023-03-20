Париж, 20 марта, 2023, 22:29 — ИА Регнум. Столкновения между демонстрантами и полицией начались на акции протеста в Париже. Об этом 20 марта сообщает РИА Новости.

(сс) KRIS AUS67 Протест во Франции

Акция протеста противников пенсионной реформы на площади Вобан в Париже проходила мирно, но переросла в столкновения с полицией после объявления результатов голосования в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции по двум вотумам недоверия правительству. Резолюция не набрала достаточного количества голосов для её принятия, и это вызвало недовольство у протестующих.

Демонстранты начали забрасывать полицейских камнями, петардами и бутылками, поджигать мусорные баки и кричать оскорбления в адрес сотрудников полиции. В ответ силовики применили слезоточивый газ и начали вытеснять протестующих с площади.

Напомним, реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, а также отмену разного рода специальных пенсионных режимов. Реформа была представлена в январе текущего года и вызвала волну протестов во Франции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Париже полицией были задержаны 122 участника акции против пенсионной реформы.