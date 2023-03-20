Париж, 20 марта, 2023, 22:26 — ИА Регнум. Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента республики) не приняло вотум недоверия французскому правительству, который был выдвинут на рассмотрение фракцией крайне правой партии «Национальное объединение», возглавляемой Марин Ле Пен, следует из результатов голосования.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Голосование касалось действий правительства по введению в стране пенсионной реформы. Как отметила спикер палаты Яэль Брон-Пиве, в пользу вотума выступили 94 парламентария, а против — 287 голосов, что является абсолютным большинством. В итоге предыдущее решение было отклонено.

20 марта оппозиционная фракция LIOT выдвинула на голосование Нацсобрания Франции аналогичную инициативу по недоверию правительству. За тот вотум проголосовали 278 депутатов и еще 9 — проголосовали против.