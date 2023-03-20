Брюссель, 20 марта, 2023, 22:03 — ИА Регнум. Брюссель не может доказать, что Китай поставляет оружие в Россию. Об этом 20 марта заявил журналистам глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

European Parliament Жозеп Боррель

«У меня нет доказательств того, что Китай поставлял оружие России, и нет доказательств, что планирует делать это», — сказал Боррель.

Он добавил, что страны, входящие в ЕС, договорились поставить Киеву 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. Для этого европейским странам нужно будет нарастить у себя производство боеприпасов.

Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкие боевые машины пехоты Marder уже отправили на Украину. Также вскоре ожидается отправка Киеву танков Leopard.