Москва, 20 марта, 2023, 21:53 — ИА Регнум. Правительство России с 20 марта отменило постановление о продлении срока пребывания в РФ граждан Украины, проживающих на не подконтрольных Киеву территориях Донбасса. Соответствующий документ обнародовали на портале правовой информации.

gov.ru Правительство России во главе с Михаилом Мишустиным

«Признать утратившим силу постановление правительства РФ от 29 декабря 2018 года № 1744 «Об увеличении срока временного пребывания на территории Российской Федерации граждан Украины, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», — говорится в сообщении.

Отменённый документ позволял жителям Донбасса непрерывно находиться в РФ на протяжении 180 дней.

Напомним, ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Луганская области вошли в состав России в октябре 2022 года.