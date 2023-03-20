Москва, 20 марта, 2023, 21:30 — ИА Регнум. В Кремле завершилась неформальная встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры двух государств общались в течение почти 4,5 часа. На 21 марта назначены официальные переговоры глав России и Китая.

Kremlin.ru Си Цзиньпин и Владимир Путин

Напомним, о том, что беседа между Путиным и Цзиньпином продолжается уже более четырех часов, ранее сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В неформальной обстановке в формате тет-а-тет лидеры двух стран выразили своё мнение по многим вопросам двусторонних отношений.

В частности, о том, что экономика Китая в последнее время сделала такой существенный рывок в развитии, что вызывает естественный интерес и даже зависть, заявил президент РФ Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин 20–21 марта совершает свой официальный визит в Россию. Это первый после его избрания на третий срок зарубежный визит.