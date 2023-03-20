Москва, , 21:40 — REGNUM Вечером понедельника пробки в Москве достигли максимума. По информации сервиса «Яндекс. Пробки», загруженность автомобильных дорог столицы составила около 10 баллов.

Московские пробки Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что стоит всё Садовое кольцо. Самые крупные заторы регистрируются на Бульварном кольце от Яузского до Сретенского бульвара, а также на Тверском бульваре. Третье транспортное кольцо тоже остаётся без движения в обоих направлениях.

Москворецкая, Кремлевская, Софийская, Болотная, Пречистенская набережные практически стоят. Проблемы с движением также есть на улицах Большая Никитская, Большая Лубянка, Сретенка, Покровка. Плотно и на отдельных участках Третьего транспортного кольца в обоих направлениях, особенно на юге, севере и северо-западе.

А вот на МКАДе движение относительно спокойное, есть лишь небольшие затруднения на южном и северо-западном участках.

По прогнозам сервиса «Яндекс. Пробки», нормализуется движение в Москве только к позднему вечеру.