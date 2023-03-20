Москва, 20 марта, 2023, 21:40 — ИА Регнум. Вечером понедельника пробки в Москве достигли максимума. По информации сервиса «Яндекс. Пробки», загруженность автомобильных дорог столицы составила около 10 баллов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московские пробки

Отмечается, что стоит всё Садовое кольцо. Самые крупные заторы регистрируются на Бульварном кольце от Яузского до Сретенского бульвара, а также на Тверском бульваре. Третье транспортное кольцо тоже остаётся без движения в обоих направлениях.

Москворецкая, Кремлевская, Софийская, Болотная, Пречистенская набережные практически стоят. Проблемы с движением также есть на улицах Большая Никитская, Большая Лубянка, Сретенка, Покровка. Плотно и на отдельных участках Третьего транспортного кольца в обоих направлениях, особенно на юге, севере и северо-западе.

А вот на МКАДе движение относительно спокойное, есть лишь небольшие затруднения на южном и северо-западном участках.

По прогнозам сервиса «Яндекс. Пробки», нормализуется движение в Москве только к позднему вечеру.