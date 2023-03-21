Москва, 21 марта, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Столичные производители представили свои высокотехнологичные изделия на международной выставке кабельно-проводниковой продукции. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Полипластик

«Московские предприятия продолжают активно демонстрировать свои изделия, разработки и технологии на профильных мероприятиях. Это позволяет им налаживать контакты с новыми партнерами, а также наращивать объемы производства», — подчеркнул Овчинский.

На международной выставке кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства Cabex 2023 столичные предприятия показали новые изделия для передачи оптического сигнала, сверхгибкие кабели, изделия, предназначенные для работы противопожарных систем, судовые кабели и кабели для космических аппаратов, разработки в области цифровых технологий и программных продуктов. В выставке приняли участие завод «Спецкабель», компания «МосИТЛаб», входящая в группу компаний «Москабельмет», группа Полипластик и другие предприятия.

Кабельно-проводниковая продукция, произведенная в Москве, востребована во многих отраслях: она нужна для строительства линий метро, реконструкции автомобильных дорог, ремонта и запуска кабельных линий электроснабжения по всей стране.