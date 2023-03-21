Москва, , 10:14 — REGNUM На юге Москвы начались работы по возведению монолитного каркаса будущего торгового центра. Он будет располагаться в районе Бирюлево Восточное на Элеваторной улице, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Новый торговый центр расположится в районе Бирюлево Восточное Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

«Объект будет создан на улице Элеваторной в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. Инвестор завершил работы по установке несущих конструкций надземной части и приступил к устройству монолитного каркаса», — сообщил он. Торговый центр будет достроен в 2025 году, и он даст 430 новых рабочих мест, добавил Овчинский.

В торговом центре будет оборудована парковка на более чем 100 мест, включая места для маломобильных граждан, а также велопарковки. Само здание будет оформлено с использованием приемов органической архитектуры: на фасадах торгового центра будут использованы металлические панели, стеклянные поверхности, в которых отражается небо, а также панели «под дерево».