Москва, , 21:03 — REGNUM Соединённым Штатам Америки, неоднократно за последние годы попадавшимся на лжи, больше никто не верит. Начало этому неверию положили события в Ираке, произошедшие 20 лет назад. Об этом 20 марта, в день начала агрессии США против Ирака, заявил член конституционного комитета Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

ВС США. Ирак marines. mil

По его словам, США сами положили начало «мощной волне дискредитации» на мировой арене, начав агрессию в Ираке. Эту «беспардонную демагогию» в мире «оценили по достоинству», подчеркнул сенатор.

Теперь Белому дому никто не верит, и ему все сложнее заставить «страны Глобального Юга на поддержку их санкций и политики изоляции России», считает Пушков.

«В незападном мире почти никто не покупается на болтовню о борьбе Запада на Украине за свободу и демократию. Напротив, склоняются у тому, что это геополитический конфликт, вызванный экспансией НАТО, а Россия не столько воюет с Украиной, сколько противостоит объединённому Западу, стремящемуся через войны и разрушение всё новых стран удержать свое господство», — написал сенатор в своём телеграм-канале.

По мнению Пушкова, украинский конфликт именно таким образом видят в странах Глобального Юга, оказываясь поддерживать США из-за политики двойных стандартов, которые они применяют последние почти 25 лет.

Напомним, 20 марта 2003 года под предлогом наказания Ирака за якобы создание им массового поражения армия США и их союзников вторглась в эту страну. В результате почти девятилетнего военного конфликта, по разным данным, погибли от 80 тыс. до 1,1 млн человек из числа мирного населения.