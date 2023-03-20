Пушков: никто не покупается на болтовню США про борьбу за свободу
Москва, 20 марта, 2023, 21:03 — ИА Регнум. Соединённым Штатам Америки, неоднократно за последние годы попадавшимся на лжи, больше никто не верит. Начало этому неверию положили события в Ираке, произошедшие 20 лет назад. Об этом 20 марта, в день начала агрессии США против Ирака, заявил член конституционного комитета Совета Федерации РФ Алексей Пушков.
По его словам, США сами положили начало «мощной волне дискредитации» на мировой арене, начав агрессию в Ираке. Эту «беспардонную демагогию» в мире «оценили по достоинству», подчеркнул сенатор.
Теперь Белому дому никто не верит, и ему все сложнее заставить «страны Глобального Юга на поддержку их санкций и политики изоляции России», считает Пушков.
«В незападном мире почти никто не покупается на болтовню о борьбе Запада на Украине за свободу и демократию. Напротив, склоняются у тому, что это геополитический конфликт, вызванный экспансией НАТО, а Россия не столько воюет с Украиной, сколько противостоит объединённому Западу, стремящемуся через войны и разрушение всё новых стран удержать свое господство», — написал сенатор в своём телеграм-канале.
По мнению Пушкова, украинский конфликт именно таким образом видят в странах Глобального Юга, оказываясь поддерживать США из-за политики двойных стандартов, которые они применяют последние почти 25 лет.
Напомним, 20 марта 2003 года под предлогом наказания Ирака за якобы создание им массового поражения армия США и их союзников вторглась в эту страну. В результате почти девятилетнего военного конфликта, по разным данным, погибли от 80 тыс. до 1,1 млн человек из числа мирного населения.