Пользователи Twitter заявили, что фон дер Ляйен помогает реализовать планы Гитлера против России

Брюссель, , 21:12 — REGNUM Вся Европа объединилась под влиянием Германии, чтобы помогать нацистам в противостоянии с Россией, как и мечтал Адольф Гитлер. Подобные комментарии стали оставлять пользователи соцсети Twitter под постом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщившей 20 марта о новых мерах поддержки Киева, принятых в ЕС.

Урсула фон дер Ляйен [Иван Шилов © ИА REGNUM]

«С вашей помощью планы Гитлера смогли воплотиться, хоть и после его смерти. Во главе с немцами объединённая Европа уподобилась Четвёртому рейху, посылает танки и боеприпасы против русских в поддержку нацистов», — написал один из пользователей.

Другой комментатор обвинил ФРГ в разжигании войны, отметив, что это происходит не первый раз. Ещё один пользователь соцсети заявил, что опасается развязывания Брюсселем третьей мировой войны.

«Как вам не стыдно, вы должны стремиться к миру, но провоцируете только большее кровопролитие», — написал новый пользователь.

Стоит отметить, что 20 марта Еврокомиссия приняла решение о поставке Киеву 1 млн патронов на протяжении следующих 12 месяцев. Фон дер Ляйен призвала страны — члены ЕС нарастить производство боеприпасов.

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