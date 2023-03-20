Москва, 20 марта, 2023, 20:44 — ИА Регнум. Задержан заместитель командующего Центральным округом войск национальной гвардии РФ генерал-майор Вадим Драгомирецкий. Его поместили под стражу, пишут «Известия».

rosguard. gov.ru Вадим Дагомирецкий

Ранее сообщалось, что в отношении Вадима Драгомирецкого возбуждено уголовное дело. По информации депутата Госдумы Александра Хинштейна («Единая Россия»), генерал-майора подозревают во взяточничестве. Об этом 20 марта депутат написал в своём телеграм-канале.

По словам Хинштейна, сотрудники ФСБ и Росгвардии уличили замкомандующего в получении многомиллионных взяток, так называемых откатов от компании-подрядчика, выполнявшей реконструкцию одной из воинских частей в Подмосковье, и в превышении полномочий. Сумма взяток якобы составила 19 млн рублей.