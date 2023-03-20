Москва, 20 марта, 2023, 20:47 — ИА Регнум. Переговоры президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина продолжаются, несмотря на то, что идут около четырёх часов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков РИА Новости.

kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина

«Ещё продолжается беседа», — сказал официальный представитель Кремля.

В начале встречи Путин отметил, что Си Цзиньпин приезжал в Москву в роли главы КНР ровно десять лет назад, вскоре после того, как его первый раз избрали председателем КНР.

Напомним, Си Цзиньпин прибыл в Россию 20 марта. Как и десять лет назад, это его первый иностранный визит после переизбрания лидером Китая.