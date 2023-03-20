Хельсинки, , 20:33 — REGNUM Университет Хельсинки объявил экоактивистку Грету Тунберг, ставшую известной после прогулов школы ради акций протеста, почётным доктором теологии. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба старейшего вуза Финляндии.

Грета Тунберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Выбирая Грету почётным доктором, мы заявляем, что хотим быть такими же смелыми и влиятельными, как она», — прокомментировал это решение профессор университета Мартти Ниссинен журналистам газеты Helsingin sanomat.

Всего университет Хельсинки присудил данный почётный статус 28 деятелям. Среди них профессора, священнослужители, а также президент Финляндии Саули Ниинистё.

Напомним, до этого Тунберг отметилась на протестной акции в Осло, участники которой требовали не строить ветряные электростанции в Норвегии. Активисты заблокировали входы министерства финансов. Ряд протестующих, в том числе и Тунберг были задержаны полицией.

Читайте ранее в этом сюжете: Захарова ждет реакции ПАСЕ, ОБСЕ и Госдепа на задержание Тунберг в Норвегии