Ростов-на-Дону, 20 марта, 2023, 20:15 — ИА Регнум. Планировавшиеся в 2023 году концерты рок-групп «Машина времени» и «Мумий Тролль» отменены в Ростове-на-Дону. Об этом 20 марта сообщил организатор проекта Rostov Roof Live Армен Геворкян.

Duma.gov.ru Андрей Макаревич

«Они не состоятся… по техническим причинам», — цитирует РИА Новости Геворкяна.

Как отметил организатор концертов, они переносились уже не один раз. Сначала причиной переноса стала в 2020 году пандемия коронавируса. Теперь выступления вовсе отменили из-за критики жителей, которые в телеграм-канале губернатора Ростовской области Василия Голубева выразили недовольство предстоящим концертом «Машины времени» из-за того, что её лидер Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) признан иноагентом за высказывания в своём телеграм-канале и зарубежных СМИ о спецоперации России на Украине.

Напомним, об отмене концертов группы «Машина времени» в России летом 2022 года заявил её лидер Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).