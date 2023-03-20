Вашингтон, 20 марта, 2023, 20:12 — ИА Регнум. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил на пресс-конференции 20 марта, что Запад пытался помешать обсуждению в СБ ООН годовщины американского вторжения в Ирак. По его словам, для этого использовались «грязные приемы».

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

По словам Небензя, как только представители западных делегаций узнали о подготовке Россией обсуждения годовщины интервенции США в Ирак, они приступили к использованию «грязных процедурных приемов».

«Западные делегации, очевидно, старались размыть эффект от нашего обсуждения, ведь при таком сценарии оно наложилось бы на обеденный перерыв», — пояснил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате вторжения армии США и их союзников в Ирак, случившегося ровно 20 лет назад, 20 марта 2003 года, по разным данным, погибли от 80 тыс. до 1,1 млн представителей мирного населения. Конфликт продлился до 15 декабря 2011 года. За это время оружие массового поражения, которое стало предлогом для начала войны, в Ираке так и не было обнаружено. Президента Ирака Саддама Хусейна казнили. США тогда обещали построить «свободную нацию», но и по сей день Ирак страдает от экстремизма и насилия, экономического отставания и слабости. При этом аналитики отмечают, что 20 лет спустя на Западе по-прежнему с неохотой говорят о том, что именно интервенция США привела к краху государственности Ирака.