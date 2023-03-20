Москва, 20 марта, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Второй год подряд жюри престижной литературной премии Российского союза писателей награждает Михаила Гуцериева. Ранее он становился победителем в категории «Песни», а теперь стал лауреатом основной номинации «Поэт года».

Фото Марии Поспеловой Михаил Гуцериев

Компетентное жюри авторитетной литературной национальной премии «Поэт года» назвало победителей по итогам прошлого года. Имена триумфаторов прозвучали на тожественной церемонии, которая состоялась 18 марта. Мероприятие прошло в концертном зале правительства Москвы. Организатором премии традиционно выступил Российский союз писателей. Премия «Поэт года» прошла при поддержке Министерства культуры и Минцифры.

Одним из лауреатов в основной номинации премии — «Поэт года» по итогам прошедшего 2022-го стал поэт, известный предприниматель и меценат Михаил Гуцериев.

Традиционно свои силы в конкурсе пробуют несколько тысяч авторов. На первом этапе отбор проводит специальная комиссия портала «Стихи. ру». В этом году, согласно официальной информации, в конкурсе приняли участие свыше пяти тысяч человек. В финальную часть конкурса были отобраны 150 человек. Выбор победителей из числа всех авторов-финалистов доверяют специальному большому жюри, состоящему из известных поэтов и прозаиков, публицистов и литературных критиков. Главной целью проведения литературной национальной премии «Поэт года» является поиск талантливых авторов, которые своим творчеством вносят существенный вклад в русскую литературу.

Согласно регламенту премии, награды вручаются в шести номинациях. Основной из них является «Поэт года», где лучшего автора определяют без какой-либо привязки к направлению их творчества. Также награды вручаются и в более узких категориях. В частности, компетентное жюри называет победителей в пяти категориях: «Песни», «Юмор», «Дебют», «Лирика», «Детская литература».

Напомним, конкурс на соискание премии «Поэт года» Российского союза писателей длится в течение всего года. По сложившейся традиции жюри оглашает итоги накануне Всемирного дня поэзии ЮНЕСКО, который в календаре закреплен 21 марта.

Нынешний статус лауреата премии «Поэт года» для Михаила Гуцериева — это не первое признание таланта автора в рамках этой престижной премии. В прошлом году эксперты премии назвали его победителем в номинации «Песни».

За последнее время в активе Михаила Гуцериева появились еще две престижные награды, полученные им за поэтическое творчество. Так, осенью прошлого года он вошел в число лауреатов известной есенинской премии «Русь моя». Эта премия проводится ежегодно и приурочена ко дню рождения известного русского поэта. А совсем недавно в России состоялась церемония вручения музыкальной премии «Виктория», где Михаил Гуцериев одержал победу в номинации «Поэт года».