Уфа, 20 марта, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Украинец выкрал двухлетнюю дочь у жены. Причиной послужило то, что являющаяся гражданкой России женщина отказалась переезжать на Украину. Об этом 20 марта сообщил Telegram-канал «Mash».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Мать девочки проживает в Республике Башкортостан. Супруг жил на две страны и настаивал на переезде на Украину, женщина была против. На этой почве в семье возникали конфликты, которые часто заканчивались побоями.

В декабре 2022 года мать вышла в магазин, оставив дочь с отцом. По возвращении женщина обнаружила, что ребёнка нет. Забрав дочь, муж уехал.

Стало известно, что спустя сутки он пересёк российско-грузинскую границу вместе с ребёнком. С 10 декабря 2022 связи ни с супругом, ни с дочерью у жительницы Башкирии нет. Мать пытается добиться международного розыска, но пока безуспешно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что житель Львова набросился на двух украинок из Днепропетровска из-за русской речи.