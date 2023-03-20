Киев, 20 марта, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Версия о том, что некой украинский олигарх причастен к подрыву «Северных потоков», не имеет ничего общего с реальностью. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Данилов

Он опроверг данные, опубликованные ранее британской газетой Telegraph о том, что западные спецслужбы, расследующие теракты на российских газопроводах, изучают их возможную связь с известным украинским бизнесменом.

«Я думаю, что это не отвечает действительности, наши олигархи не имеют к этому никакого отношения, и это была бы упрощенная ситуация, когда олигарх решил подорвать «потоки», это ближе к фантастике», — подчеркнул Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее версию о причастности частной проукраинской группировки, не связанной ни с западными, ни с киевскими властями, высказали (со ссылкой на «осведомленные источники») американские и британские СМИ.

Подобные заявления президент России Владимир Путин назвал «полной чушью». По его словам, очевидно, что теракт был совершён «на государственном уровне». Путин добавил, что «теоретически» во взрывах на «Северном потоке» были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта своего СПГ в Европе.