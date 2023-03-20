Вашингтон, 20 марта, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Вашингтон поддержит только такой мирный план по урегулированию вооружённого конфликта на Украине, который будет гарантировать её «территориальную целостность». Об этом 20 марта заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен.

US Department of State Archive Тони Блинкен

Он отреагировал на обсуждение китайского мирного плана по Украине президентом РФ Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином.

«Любой план, который не ставит приоритетом этот критически важный принцип, представляет собой в лучшем случае тактику затягивания времени или нацелен на содействие несправедливому исходу», — сказал Блинкен.

Американский госсекретарь подчеркнул, что не поддержит перекрещение огня на Украине, если Россия не отступит с территории, которую Вашингтон считает украинской. В противном случае это будет означать согласие с «российскими завоеваниями».

Напомним, Путин на встрече в Кремле с Цзиньпином отметил, что Москва уважает мирный план, предложенный Пекином. Китай призывает прекратить боевые действия и вернуться к переговорам.