Москва, , 19:33 — REGNUM Российские подразделения взяли под контроль почти 70% Артёмовска (Бахмут) в Донецкой Народной Республике. Об этом в письме на имя министра обороны России Сергея Шойгу доложил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Евгений Пригожин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В настоящее время подразделения ЧВК «Вагнер» контролируют около 70% населённого пункта Бахмут и продолжают наступление для его полного освобождения», ― указал Пригожин.

При этом он подчеркнул, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) планируют широкомасштабное наступление. Он уточнил, что, по имеющейся информации, это может произойти в конце марта ― начале апреля. В этой связи основатель ЧВК попросил главу Минобороны России принять все необходимые меры, чтобы сорвать планы противника.

Как отметил Пригожин, в закрытом приложении к письму содержится информация о замысле ВСУ и предложение по противодействию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву грозит утрата контроля над другими городами, если Артёмовск освободят российские войска. Поэтому, по его словам, украинские войска должны удерживать город столько, сколько смогут.

Кулеба подчеркнул, что обстановка в Артёмовске для ВСУ очень сложная из-за больших потерь.

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