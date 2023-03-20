Американский эсминец зашёл в порт Эстонии

Таллин, , 19:31 — REGNUM В Таллин прибыл эскадренный миноносец ВМС США USS Porter класса Arleigh Burke. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба Главного штаба эстонских сил обороны.

Эскадренный миноносец ВМС США USS Porter класса Arleigh Burke U. S. Navy

«Эсминец США USS Porter зашел в эстонский порт для пополнения запасов и подготовки к выполнению последующих задач», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что, кроме выполнения основных задач, экипаж корабля будет задействован в реализации благотворительных проектов американского посольства в Эстонии.

Безопасность судна обеспечат сторожевые катера военно-морских сил Эстонии EML Risto и EML Roland.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что два истребителя НАТО Eurofighter Typhoon отправили на перехват российских самолётов Ту-134, Ан-12 и двух Су-27 у границ Эстонии. Воздушные суда принадлежали Британии и Германии.