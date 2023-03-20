Таллин, 20 марта 2023, 19:31 — REGNUM В Таллин прибыл эскадренный миноносец ВМС США USS Porter класса Arleigh Burke. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба Главного штаба эстонских сил обороны.

Эскадренный миноносец ВМС США USS Porter класса Arleigh Burke
Эскадренный миноносец ВМС США USS Porter класса Arleigh Burke
U. S. Navy

«Эсминец США USS Porter зашел в эстонский порт для пополнения запасов и подготовки к выполнению последующих задач», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что, кроме выполнения основных задач, экипаж корабля будет задействован в реализации благотворительных проектов американского посольства в Эстонии.

Безопасность судна обеспечат сторожевые катера военно-морских сил Эстонии EML Risto и EML Roland.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что два истребителя НАТО Eurofighter Typhoon отправили на перехват российских самолётов Ту-134, Ан-12 и двух Су-27 у границ Эстонии. Воздушные суда принадлежали Британии и Германии.