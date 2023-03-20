Брюссель, 20 марта, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Будапешт сообщил Киеву, что дальнейшее продвижение Украины по пути евроинтеграции напрямую зависит от того, какие права будут предоставлены венграм, проживающим в Закарпатской области Украины. Об этом 20 марта заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе встречи министров стран, входящих в ЕС, в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

«Я дал понять, что венгерская позиция к процессу украинской евроинтеграции будет зависеть главным образом от того, уважает ли Украина права венгерского национального сообщества и вернёт ли она ему те права, которыми оно располагало до 2015 года», — сказал Сийярто.

Он призвал коллег, а также главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля оказать влияние на Киев по данному вопросу. Ранее в Будапеште заявляли, что обратятся в Венецианскую комиссию и таким образом принудят Киев соблюдать права венгров.

Напомним, на Украине, стремясь ограничить русских в правах, отменили ряд положений для нацменьшинств. В июле 2021 года в перечень коренных народов страны не включили русский народ и другие народы, имеющие государства (венгров, белорусов, евреев и пр.). Для народов, которые не признаны коренными, не предусмотрена возможность создавать СМИ на своём языке и представительские органы.

Как сообщалось ранее, в Венгрии недовольны насильственной украинизацией образования на Украине, которая проводится в том числе в отношении этнических венгров. В Будапеште отмечают, что эти и другие нарушения Киева в отношении прав нацменьшинств не позволят Украине вступить в ЕС.