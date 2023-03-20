Норвегия и 17 стран ЕС подписали проект совместных закупок боеприпасов для Киева

Брюссель, , 19:13 — REGNUM Страны Евросоюза утвердили план по передаче Украине миллиона снарядов в ближайшие 12 месяцев. На это планируют выделить €2 млрд. Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил 20 марта в социальной сети Twitter.

Жозеп Боррель European Parliament

«У нас план из трех шагов: €1 млрд на немедленные поставки, €1 млрд на совместные закупки, создание комиссии по резкому увеличению производственных возможностей», — написал Боррель.

В понедельник 177 государств ЕС и Норвегия подписали проект совместных закупок боеприпасов для поставок на Украину и восстановления собственных запасов, указывается в заявлении Европейского оборонного агентства. Среди присоединившихся Бельгия, Германия, Эстония, Греция, Кипр, Португалия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Румыния, Словакия, Финляндия, Франция, Швеция, Чехия, Хорватия.

В документе подчеркивается, что он предусматривает ускоренный двухлетний план заказов 155-миллиметровых снарядов, которые необходимы Киеву.

Боррель при этом добавил, что, «закупая вместе через Европейское оборонное агентство и мобилизуя финансовую помощь через Европейский фонд мира, мы сможем поставить снаряды Украине быстрее и в больших объемах».

Как сообщало ИА REGNUM, в официальном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном 20 марта, говорится, что в течение ближайших двух лет страны ЕС на треть увеличат оборонные расходы. Страны ЕС объявили об увеличении расходов, которые принесут дополнительно €70 млрд в 2025 году.