Авдеевка, ДНР, 20 марта, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Положение военнослужащих ВСУ, обороняющих Авдеевку, постоянно ухудшается и всё больше становится похожим на критическую ситуацию в Артёмовске (Бахмуте). Об этом, как передаёт 20 марта издание «Страна. ua», сообщил журналистам глава пресс-центра сил обороны Таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом. Это так и есть», — заявил Дмитрашковский.

По его словам, украинским военнослужащим в Авдеевке грозит окружение уже в скором времени.

Стоит отметить, что Авдеевка пока остаётся одним основных укрепрайонов на оккупированной Киевом территории ДНР. Из этого города ВСУ регулярно устраивают обстрелы Донецка и других мирных городов республики.

Напомним, снабжение подразделений ВСУ в Артёмовске сильно затруднено из-за того, что город находится в оперативном окружении. Киев бросает большие силы, чтобы удержать этот населённый пункт, несмотря на это, по последним данным, российские войска контролируют до 70% территории Артёмовска.