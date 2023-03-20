Жительница Мариуполя рассказала о поступивших ей угрозах после встречи с Путиным

Донецк, , 18:52 — REGNUM Жительница Мариуполя Ирина Волосатова сообщила об угрозах, которые получила после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным во время его недавнего приезда в город. В эфире «Соловьев Live» она рассказала, что ей и её соседям угрожают расправой в поступающих на их адреса СМС-сообщениях и звонках с незнакомых номеров.

Рабочая поездка президента РФ Путина в Мариуполь © Пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Пишут всякую гадость. И все остальное — что они расправятся с нашими семьями, с нашими детьми», — заявила она.

Как рассказала Волосатова, встреча с Путиным произошла совершенно для неё неожиданно. Президент России прибыл в новый микрорайон, и его жители и строители моментально собрались вокруг Путина, задавая волнующие их вопросы и благодаря за новое жилье и заботу о них.

Напомним, поездка Владимира Путина в Мариуполь состоялась 18 марта. Его сопровождал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По словам главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, визит главы государства стал неожиданным для него.