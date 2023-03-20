Вашингтон, 20 марта, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный скрывает от министра обороны США Ллойда Остина реальные потери. Об этом заявил офицер разведки США в отставке Скотт Риттер в опубликованном на YouTube интервью журналисту Стефану Гарднеру.

Иван Шилов ИА REGNUM Залужный

«Это обман. И Остин понимает это», — сказал Риттер.

По его словам, Вашингтон может отказаться от дальнейшей поддержки Украины, если Киев раскроет реальную ситуацию на фронте. Скотт Риттер подчеркнул, что многие солдаты ВСУ числятся пропавшими без вести, поэтому не попадают в официальные отчёты.

Кроме того, Скотт Риттер заявил, что армия Украины испытывает острую нехватку людей. Новобранцев, по его словам, отправляют на фронт уже после трёх дней подготовки, что и объясняет огромные потери ВСУ.

«Фактически Украина уничтожает собственные войска. Это немыслимо», —считает Скотт Риттер.

Говоря о ВС РФ, экс-разведчик США заявил, что российские силы очень хорошо оснащены и проходят соответствующие обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий украинской авиацией генерал Сергей Голубцов сказал, что, по результатам проверки украинских лётчиков специалистами в США, они готовы научиться управлять истребителями F-16 менее чем за полгода. При этом оставшиеся на Украине опытные пилоты часто погибают на устаревших машинах.