Женева, Швейцария, 20 марта, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Применение армией США и их союзниками в боеприпасах белого фосфора и обеднённого урана при нападении на Ирак 20 лет назад привело к тому, что в стране резко выросло количество онкологических заболеваний. Об этом 20 марта сообщила доктор в области геоэкологической инженерии из Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави на брифинге Ассоциации корреспондентов (ACANU).

Osd. mil Ирак

Она выразила сожаление, что США и Великобритания использовали неклассическое оружие. В частности, обеднённый уран вызывает серьёзные проблемы со здоровьем. В результате британская и американская армии спровоцировали радиологическое загрязнение около 2 тыс. квадратных километров иракской территории, где проживает гражданское население.

«Они вызвали рост от четырёх до шести раз числа случаев рака среди гражданского населения, а также врождённых пороков развития и всех заболеваний, которые связаны с радиоактивностью и токсичностью», — сказала Аль-Аззави.

Напомним, США с союзниками 20 марта 2003 года начали в Ираке операцию «Шок и трепет», чтобы свергнуть объявленного «диктатором» Саддама Хусейна. Поводом для нападения стали обвинения в том, что в республике хранят оружие массового уничтожения. Оружие не нашли, а в ходе конфликта погибли сотни тысяч мирных жителей Ирака.

Эксперты отметили, что спустя 20 лет после вторжения США Ирак остаётся тенью некогда сильного, благополучного государства, в то время как Америка и их союзники успешно применяют усвоенные в ходе давней войны тактики подавления голосов несогласных в конфликте на Украине. По мнению профессора юриспруденции Университета штата Иллинойс Френсиса Бойла, военная интервенция США и союзников была «незаконной агрессией» ради нефти.