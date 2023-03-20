Песков: Россия с уважением относится к взаимодействию Си Цзиньпина с другими партнерами

Москва, , 18:34 — REGNUM Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 20 марта заявил, что Россия с уважением относится к взаимодействию председателя КНР Си Цзиньпина с другими партнерами. Об этом пресс-секретарь президента РФ заявил в интервью Первому каналу.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы к этому относимся с уважением, так же как и китайские товарищи относятся с уважением к тому, что делает президент Путин», — уточнил Песков, отвечая на вопрос о реакции Москвы на желание президента США Джо Байдена переговорить с китайским лидером

Вопрос о разговоре лидера КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским, Песков предложил переадресовать китайской стороне.

«Все-таки Си Цзиньпин возглавляет суверенное государство, поэтому он говорит с кем хочет и когда хочет», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сети опубликовали меню обеда президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. В меню лидеров России и Китая вошли: закуска из дальневосточных продуктов, блинчик с перепелкой и грибами, уха из стерляди с расстегаями и шербет из граната.