Вашингтон, 20 марта, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Соединённые Штаты направят Украине новый пакет военной помощи. Он оценивается в 350 млн долларов. Об этом 20 марта заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Сегодня я авторизую 34-е выделение оружия и снаряжения США Украине объёмом 350 млн долларов», ― говорится в распространённом заявлении госсекретаря.

Он уточнил, что в него войдут снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубицы, противотанковое вооружение и ракеты HARM, а также речные лодки и другое снаряжение.

В начале марта минобороны США подготовило новый 33-й пакет военной помощи ВСУ в размере 400 млн долларов. В списке помощи киевской армии гаубицы и боевые машины пехоты Bradley, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, бронированные мостоукладчики, заряды и оборудование для сноса зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Чехии Пётр Павел заявил, что интерес Вашингтона к Украине и уровень помощи Киеву могут снизиться в следующем году. А когда интерес США упадет, многие европейские страны последуют их примеру, уверен Павел.

Напомним, в Вашингтоне, в сквере у Белого дома, сотни протестующих вышли на митинг 18 марта с требованием прекратить военную и финансовую помощь киевской армии, а также отказаться от санкций и вооружения.