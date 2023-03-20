В Германии сообщили об отправке Киеву боевых машин пехоты Marder
Брюссель, 20 марта 2023, 18:22 — REGNUM Германия начала поставлять Киеву боевые машины пехоты Marder. Об этом 20 марта сообщил журналистам министр обороны ФРГ Борис Писториус 20 марта, входе встречи министров стран, входящих в Евросоюз, в Брюсселе, передаёт CNN.
Он не назвал точные сроки, когда военная техника прибудет на Украину. Писториус также напомнил, что ещё не завершилось обучение военнослужащих ВСУ для управления немецкими боевыми машинами.
«Цель состоит в том, чтобы как Leopard, так и Marder, были доставлены до конца марта, и тогда также завершилось обучение», — сказал глава минобороны ФРГ.
Напомним, ранее в Германии пообещали передать Киеву 40 единиц Marder. Как сообщил журнал Spiegel, Берлину пришлось большую часть обещанной техники взять из запасов вооружённых сил ФРГ.
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