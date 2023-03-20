Брюссель, 20 марта, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Германия начала поставлять Киеву боевые машины пехоты Marder. Об этом 20 марта сообщил журналистам министр обороны ФРГ Борис Писториус 20 марта, входе встречи министров стран, входящих в Евросоюз, в Брюсселе, передаёт CNN.

Florian Gaertner/Global Look Press Немецкий БМП Marder

Он не назвал точные сроки, когда военная техника прибудет на Украину. Писториус также напомнил, что ещё не завершилось обучение военнослужащих ВСУ для управления немецкими боевыми машинами.

«Цель состоит в том, чтобы как Leopard, так и Marder, были доставлены до конца марта, и тогда также завершилось обучение», — сказал глава минобороны ФРГ.

Напомним, ранее в Германии пообещали передать Киеву 40 единиц Marder. Как сообщил журнал Spiegel, Берлину пришлось большую часть обещанной техники взять из запасов вооружённых сил ФРГ.